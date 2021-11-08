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Израиль совершил ракетную атаку по объектам в Сирии

Мир

Самолёты израильских ВВС выпустили ракеты по объектам в провинциях Тартус и Хомс в Сирии. В результате авиаудара пострадали двое сирийских военных.

По данным командования вооруженных сил САР, самолёты Израиля совершили атаки, находясь в воздушном пространстве Ливана. В провинции Хомс израильские ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Сирии.

"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — цитирует РИА Новости сообщение командования ВС САР.

В конце октября армия Израиля нанесла удары ракетами класса "земля-земля" по пригороду Дамаска, где находились склады с оружием группировки "Хезболлах".

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Сирия и Израиль на пороге войны?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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