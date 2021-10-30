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Армия Израиля нанесла удары по пригороду Дамаска

Мир

Армия Израиля нанесла удары ракетами класса "земля-земля" по пригороду Дамаска. Пуск со стороны Голланских высот был произведён около 11 часов по местному времени.

Армия Израиля нанесла удары по пригороду Дамаска

В резудьтте удара два солдата сирийской армии получили ранения. Также был нанесен материальный ущерб, сообщает агентство SANA.

По сведениям источника, средства ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных израильской армией.

Что атаковал Израиль

Издание Аl Нadath уточняет, что атаке Израиля подверглись склады с оружием в одном из пригородов Дамаска. Они принадлежат группировке "Хезболлах", которая выступает со стороны армии САР.

В Израиле пока не спешат подтверждать атаку на сирийские объекты. На запрос ТАСС в пресс-службе армии Израиля ответили, что "не комментируют сообщений иностранных СМИ".

Атака с воздуха?

Также в СМИ поступают сообщения об атаке израильской армии с воздуха. По неподтверждённой информации удары были нанесены не ракетами "земля-земля", а самолётами ВВС Израиля, которые не заходили в воздушное пространство САР.

Эксперты отмечают, что ВВС Израиля обычно не наносят ударов с воздуха в дневное время суток.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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