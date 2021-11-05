Кулеба: Украину могут принять в ЕС и НАТО до завершения реформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна может войти в Евросоюз и НАТО, если Киев пообещает завершить реализацию необходимых реформ после обретения членства в этих блоках. Однако члены ЕС и альянса должны согласиться на такие условия.

На форуме Re: Open Zakarpattia Кулеба сказал, что реформы важны, но они не должны быть камнем преткновения на пути в ЕС и Североатлантический альянс.

"Если будет политическое решение в Европейском Союзе и НАТО: "Забираем", то, во-первых, и нам будет гораздо легче делать реформы, а, во-вторых, нас примут даже с некоторыми недозавершёнными реформами под гарантии и обещания, что они будут завершены уже после обретения членства", — цитирует министра "Европейская правда".

Он отметил, что Украина не должна заниматься самоунижением и винить себя во всём. По словам Кулебы, страна не сможет попасть в ЕС и НАТО, если в этих блоках не будет консолидированной позиции за принятие Украины.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев окончательно разорвал связь с "русским миром" и никогда не вернётся назад.

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