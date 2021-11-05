Для привитых российских бизнесменов в Японии сократят время карантина

Япония смягчит въездные ограничения для полностью привитых бизнесменов из России и других стран.

Как сообщает Nikkei Asia, карантин для них сократят с десяти до трёх дней. Речь идёт о тех, кто приезжает в Страну восходящего солнца ненадолго. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Сэйдзи Кихара.

Въезд туристов в эту страну по-прежнему пока закрыт. Как отметил Кихара, власти Японии будут внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и принимать решения по смягчению ограничений.

Япония перестала выдавать визы всем гражданам мира в связи с пандемией в конце декабря 2020 года. В страну могут въехать только японцы, постоянно проживающие иностранцы и имеющие долгосрочные визы.

Сообщается, что въезда в Японию ожидают более 370 тысяч иностранцев.

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