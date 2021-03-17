Японцы негативно отреагировали на развитие туризма на Курилах

Россия планирует создать на острове Итуруп круглогодичный горный курорт.

Там будут построены отель с номерным фондом 700 номеров и горнолыжный комплекс. Кроме того, будут обустроены горячие источники, долина гейзеров, а также зоны для рыболовства и сёрфинга.

Жители Японии негативно отнеслись к планам России развивать туризм на Южных Курилах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Японские журналисты назвали эти планы незаконными.

Читатели также были возмущены действиями России. По мнению одного из пользователей, сотрудничество Японии с Москвой является бесполезным. Он даже призвал власти страны Восходящего солнца отказаться от ведения диалога с РФ.

Другой заявил, что Россия "распоясалась", и виновной в этом является ослабевшая Япония.

Токио не сможет вернуть Курилы, "пока Россия не исчезнет с лица земли", написал ещё один пользователь.