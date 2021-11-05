На Украине есть миллиарды кубометров "теневого" газа, заявил Дмитрук

В Раде заявили, что на самом деле на Украине добывают миллиарды кубометров голубого топлива, просто они остаются "в тени" из-за коррумпированного правительства. По мнению депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука, страна осталась без топлива из-за "негодяев и воров".

Дмитрук отметил, что 40% экономики Незалежной находится в "тени". Исходя из этого, депутат сделал вывод, что Украина вынуждена покупать газ из-за коррупции и спекуляции в газовой отрасли.

"Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <…> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа", — заявил депутат в эфире телеканала "НАШ".

Депутат призвал провести ревизию в отрасли газодобычи и подчеркнул, что это должны делать независимые от Офиса Владимира Зеленского и "Нафтогаза" эксперты.

Дмитрук заявил, что газовая компания "делает классные схемы и откаты" администрации президента.

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