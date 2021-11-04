Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Компания "Российские железные дороги" запретила транзит вагонов по территории РФ.

По словам Геруса, имеется в виду только энергетический, а не коксующийся уголь.

Ранее Россия ввела запрет на экспорт угля и электричества на Украину. Теперь Киев надеется на поставки электроэнергии из Белоруссии, однако и они могут сорваться.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко сказал, что после запрета России на поставку угля страна планирует закрыть недостающие объёмы поставками из Польши, Казахстана и ЮАР. Контракты с поставщиками уже заключены.

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