Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Компания "Российские железные дороги" запретила транзит вагонов по территории РФ.
По словам Геруса, имеется в виду только энергетический, а не коксующийся уголь.
Ранее Россия ввела запрет на экспорт угля и электричества на Украину. Теперь Киев надеется на поставки электроэнергии из Белоруссии, однако и они могут сорваться.
Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко сказал, что после запрета России на поставку угля страна планирует закрыть недостающие объёмы поставками из Польши, Казахстана и ЮАР. Контракты с поставщиками уже заключены.
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