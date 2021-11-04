Власти Нью-Йорка предлагают выплаты в 100 долларов детям за прививки

Власти Нью-Йорка заявили о готовности выплатить денежное поощрение в размере 100 долларов детям, которые согласятся на прививку от коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио, которого цитирует РИА Новости. Градоначальник написал об этом в своём Twitter, уточнив, что прививку для получения выплаты нужно сделать в городском центре вакцинации.

Ранее медицинскими регуляторами было разрешено применение вакцины Pfizer для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Согласно статистике, примерно четверть всех случаев коронавируса приходится именно на детей, хотя они традиционно переносят болезнь намного легче взрослых. В этой возрастной группе редки осложнения и тем более летальные исходы.

Всего по Нью-Йорку обе дозы прививки от коронавируса получили 67,4 % граждан. Первую дозу получили 6,4% жителей. Невакцинированными остаются почти четверть всех проживающих в Нью-Йорке — 26,3% жителей.

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