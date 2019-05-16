Трамп раскритиковал мэра Нью-Йорка и назвал его худшим мэром в истории США

Дональд Трамп назвал Билла де Блазио, который объявил о желании баллотироваться на пост президента США, худшим главой города в истории США. Президент США также рассказал, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра.



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"Демократы пополнятся еще одним "замечательным человеком". К ним примкнет Билл де Блазио, который считается худшим мэром в истории страны. Он уже объявил о желании поучаствовать в президентской гонке. Это не глава города, а настоящее посмешище. Если американцы хотят высокие налоги и разгул преступности - они проголосуют за него", - заявил Трамп.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году. Дональд Трамп уже сообщил, что будет баллотироваться на второй президентский срок.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала характеристику Дональда Трампа, собранную из его цитат.

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