Президент Египта распорядился начать перенос правительственных учреждений в новую административную столицу — город, построенный в пустыне за пределами Каира.
Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря сообщает АР.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сисси дал правительству шесть месяцев на переезд новый комплекс", — сказал Бассама Ради.
Критики назвали новую столицу тщеславным проектом, утверждая, что ее стоимость могла бы быть лучше направлена на восстановление разрушенной экономики и реконструкцию Каира.
Но правительство утверждает, что новая столица необходима для того, чтобы разместить быстро растущее население Каира, которое удвоится до 40 миллионов к 2050 году. Президент также заявил, что новая столица и другие проекты, начиная от новых дорог и жилых комплексов и заканчивая расширением Суэцкого канала, привлекают инвесторов и создают рабочие места для более чем 100 миллионов человек в стране.
AP со ссылкой на египетскую газету "Аль-Ахрам Дейли" пишет, что "правительство планировало переселить 52 300 государственных служащих в новую столицу к середине 2020 года, но планы были отложены из-за пандемии коронавируса".
Смещение центра власти за пределы Каира станет первым со времен мусульманского завоевания в 7 веке.
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