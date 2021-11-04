Египетская столица переезжает в специально построенный в пустыне город

Президент Египта распорядился начать перенос правительственных учреждений в новую административную столицу — город, построенный в пустыне за пределами Каира.

Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря сообщает АР.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сисси дал правительству шесть месяцев на переезд новый комплекс", — сказал Бассама Ради.

Город стоимостью 45 миллиардов долларов является крупнейшим из мегапроектов, запущенных Абдель Фаттах ас-Сисси с момента вступления в должность в 2014 году.

Он строится на 68797 гектарах земли примерно в 45 километрах к востоку от Каира и почти вдвое больше по размеру.

Согласно утверждённого плана застройки в новом городе будет общественный парк протяженностью 34 км, аэропорт, оперный театр, спортивный комплекс и 20 небоскребов, в том числе самый высокий в Африке, высотой 345 метров.

В городе планируется разместить 6,5 миллионов человек.

Критики назвали новую столицу тщеславным проектом, утверждая, что ее стоимость могла бы быть лучше направлена на восстановление разрушенной экономики и реконструкцию Каира.

Но правительство утверждает, что новая столица необходима для того, чтобы разместить быстро растущее население Каира, которое удвоится до 40 миллионов к 2050 году. Президент также заявил, что новая столица и другие проекты, начиная от новых дорог и жилых комплексов и заканчивая расширением Суэцкого канала, привлекают инвесторов и создают рабочие места для более чем 100 миллионов человек в стране.

AP со ссылкой на египетскую газету "Аль-Ахрам Дейли" пишет, что "правительство планировало переселить 52 300 государственных служащих в новую столицу к середине 2020 года, но планы были отложены из-за пандемии коронавируса".

Смещение центра власти за пределы Каира станет первым со времен мусульманского завоевания в 7 веке.