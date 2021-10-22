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Россияне скупают туры в Египет и Турцию: "Не послушают и поедут"

Туризм

О "повальном" спросе на туры за границу пока говорить рано, пояснил в беседе с Pravda. Ru первый вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности в РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, те, кто и раньше собирался в отпуск, получили фору в дополнительную неделю.

Россияне скупают туры в Египет и Турцию: "Не послушают и поедут"

"Спрос на выезд увеличивается. Не взрывной, конечно. Россияне, куда ехали раньше, туда и едут: Турция, Египет. Это объясняется тем, что раньше они тоже собирались, но было 4 дня выходных, нужно было допдни брать в отпуск или ещё как-то. А сейчас 9 дней законных выходных, и плечо тура может быть увеличено, хоть в Доминикану езжай", — пояснил Барзыкин.

Влияет на спрос и то, что многие страны "ослабили режим" для туристов. Как отметил собеседник, "рвутся" россияне на "ковидных" выходных не только за рубеж. Спрос на туры по России тоже растёт. К тому же отечественные курорты подешевели.

"Тенденция ещё до того как Голикова объявила, на выезд и бронирование увеличилась. Но можно спрогнозировать, хотя Голикова и обратилась не выезжать, сократить межрегиональные поездки, что те, кто планировал, всё равно поедут", — резюмировал собеседник.

По словам Барзыкина, на период длинных "нерабочих дней" больше всего запросов на Краснодарский край, Сочи и Крым.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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