Рада уволила первого вице-премьера Украины: к нему пришли с обысками

Верховная рада Украины утвердила отставку первого вице-премьера страны Алексея Любченко.

По информации РИА Новости, 3 ноября за отставку Любченко с должности вице-премьера — министра экономики проголосовали 320 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно предварительным данным, освободившийся пост займёт замглавы офиса президента Юлия Свириденко.

Как сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в среду дома и по рабочему адресу уволенного Любченко прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении властью или служебным положением.

Сообщается, что 3 ноября Верховная рада планирует рассмотреть также вопрос об отставке министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главы Минобороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, а также главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

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