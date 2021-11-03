На Украине выступили против войны с Россией

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Балицкий оценил идею бывшего замглавы генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко о введении на Украине военного положения.

Балицкий выступил за дипломатический, а не военный путь. Он убеждён, что Украина не готова к войне с Россией из-за отсутствия необходимого вооружения. Экс-депутат призвал развивать разведку, флот, авиацию и средства обороны.

"Украине в этом положении выгоднее вести диалог", — сказал Балицкий в беседе с "Известиями".

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен не усиливать эскалацию в Донбассе, а попытаться урегулировать конфликт дипломатическим путём. Бывший член Верховной Рады отметил, что Киев не должен рассчитывать на помощь НАТО, поскольку альянс вряд ли отправит военных на помощь Украине в случае войны с Россией.

Ранее бывший замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит российской армии "кровавую баню", если начнётся война между странами. Он обвинил Россию в стягивании войск к украинской границе и призвал задуматься о введении военного положения на Украине.

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