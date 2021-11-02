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В США проверяют "ядерную готовность"

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Учения Global Thunder 22 в этом году направлены на проверку всех ядерных сил и систем Америки. По сообщению стратегического командования вооружённых сил США, упор будет сделан на отработку "возможной агрессии" против Штатов или союзников страны.

В США проверяют "ядерную готовность"

"Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлечёнными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и — при необходимости — отражения стратегических атак против США и их союзников", — говорится на официальном сайте командования.

Согласно информации, подготовка включает в себя:

  • контроль полёта бомбардировщиков,
  • подготовку ракетчиков,
  • проверка подводных лодок и комплексов ПЛАРБ,
  • проверка устойчивости ядерной тирады.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что из-за совместных военных учений США и Корейской республики, КНДР отказались от налаживания контакта с южным соседом. Страны не "афишировали" проведение тренировочных мероприятий и не озвучили, какие манёвры отрабатывали.

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Ядерное оружие США охраняли наркоманы
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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