В США проверяют "ядерную готовность"

Учения Global Thunder 22 в этом году направлены на проверку всех ядерных сил и систем Америки. По сообщению стратегического командования вооружённых сил США, упор будет сделан на отработку "возможной агрессии" против Штатов или союзников страны.

"Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлечёнными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и — при необходимости — отражения стратегических атак против США и их союзников", — говорится на официальном сайте командования.

Согласно информации, подготовка включает в себя:

контроль полёта бомбардировщиков,

подготовку ракетчиков,

проверка подводных лодок и комплексов ПЛАРБ,

проверка устойчивости ядерной тирады.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что из-за совместных военных учений США и Корейской республики, КНДР отказались от налаживания контакта с южным соседом. Страны не "афишировали" проведение тренировочных мероприятий и не озвучили, какие манёвры отрабатывали.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.