Южная Корея попросит помощи у России в конфликте с КНДР

Россия должна сыграть ключевую роль в возобновлении мирного диалога между Южной и Северной Кореей, заявили в МИД Республики Корея. По их мнению, только российская сторона способна "конструктивно" оценить происходящее.

По заявлению ведомства, Россия "понимает позицию КНДР.

"В целях улучшения межкорейских отношений и возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и Северной Кореей (будем. - прим.ред) просить Россию продолжать свою роль, как она делала это до сих пор конструктивным образом", - цитирует представителей МИД корейское издание Yonhap.

Также в ведомстве отметили, что планируют обсудить с Москвой декларацию в отношении прекращения Корейской войны.

Ранее Южная Корея заявляла, что намерена наладить связи с северным соседом. Однако после совместных учений с США, администрация Ким Чен Ына перестала отвечать на звонки и письма. Как тогда отметили в МИД Корейской Республики, они намерены продолжать обращаться к КНДР, пока страна не выйдет на связь. В ответ Северная Корея запустила очередную ракету.

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