Демократы в США отказывают Байдену в поддержке

Однопартийцы действующего президента США явно обеспокоены тем, что Джо Байден "повредит перспективам партии на 2024 год", если вдруг решит переизбираться. Во всяком случае именно так показал последний опрос избирателей.

Демократы сказали, что предпочли бы другого кандидата в следующей битве за Белый дом.

Новый опрос центра NPR/PBS/Marist показал, что

36% демократов считают, что у их партии будет больше шансов победить на президентских выборах 2024 года, если Байден будет снова баллотироваться,

44% респондентов заявили, что писок демократов должен возглавить "кто-то другой".

"Байден взрывается, — написал в Твиттере ведущий консервативного подкаста Бенни Джонсон. — Даже демократы хотят, чтобы Байден ушел в 2024 году”.

При этом, как оказалось, нынешнему вице-президенту демократы тоже не особо доверяют. Во всяком случае, "очевидным наследником Байдена" Камалу Харрис они не считают.

Кстати, республиканцы (более 50% опрошенных социологами), наоборот, готовы поддержать Дональда Трампа и другого кандидата от своей партии не хотят.

За пределами партии демократов

Байден является старейшим президентом в истории США — ему 78 лет.

Свой опрос провела в минувшие выходные NBC News. В нём участие принимали не только американцы — демократы, но и республиканцы, и так называемые "независимые".

37% респондентов считают Байдена "компетентным и эффективным” президентом,

50% заявили, что это не так,

71% американцев считают, что "страна движется в неправильном направлении".

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