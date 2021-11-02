Однопартийцы действующего президента США явно обеспокоены тем, что Джо Байден "повредит перспективам партии на 2024 год", если вдруг решит переизбираться. Во всяком случае именно так показал последний опрос избирателей.
Новый опрос центра NPR/PBS/Marist показал, что
"Байден взрывается, — написал в Твиттере ведущий консервативного подкаста Бенни Джонсон. — Даже демократы хотят, чтобы Байден ушел в 2024 году”.
При этом, как оказалось, нынешнему вице-президенту демократы тоже не особо доверяют. Во всяком случае, "очевидным наследником Байдена" Камалу Харрис они не считают.
Кстати, республиканцы (более 50% опрошенных социологами), наоборот, готовы поддержать Дональда Трампа и другого кандидата от своей партии не хотят.
Свой опрос провела в минувшие выходные NBC News. В нём участие принимали не только американцы — демократы, но и республиканцы, и так называемые "независимые".
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