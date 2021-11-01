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Зеленский рассказал, о чём поговорил с Меркель на климатическом форуме в Глазго

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время климатической конференции в Глазго.

Зеленский рассказал, о чём поговорил с Меркель на климатическом форуме в Глазго

По словам украинского лидера, он с Меркель поговорил об отношениях Берлина и Киева. Также политики побеседовали о мирном урегулировании конфликта на неподконтрольных властям территориях.

"В ходе встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход мирных переговоров, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления", — написал Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Российский президент Владимир Путин отказался участвовать в саммите в офлайн-формате. Так же поступил и китайский лидер Си Цзиньпин.

С 31 октября по 12 ноября в Шотландии проходят мероприятия ООН, на которых мировые политики и другие элиты рассуждают, как ускорить реализацию соглашений по климату, а также разговаривают об атомной энергетике. Вместе с этим одним из ключевых вопросов форума стала организация торговли углеводородным топливом.

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Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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