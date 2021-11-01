"Газпром" на треть "урезал" транзит газа через Украину

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" с 1 ноября сократил объём транзита газа через Украину ещё на треть — до 57 миллионов кубометров в сутки, что почти в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской энергетической компанией.

По словам Макогона, объём транзита из России в Евросоюз постоянно уменьшается, и новое сокращение поставок через территорию Украины произошло с 1 ноября. Он напомнил, что с 1 октября транзит через Украину сократился до 86 миллионов кубометров в сутки, однако "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубометров в сутки.

"При таких объёмах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубометров", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Ранее РФ и Украина подписали транзитное соглашение, которое будет действовать до 2024 года. Документ предполагает поставки 40 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год. При этом российская компания оплачивает мощности, независимо от фактических объёмов транзита через территорию Украины.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной.

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