В Кремле оценили итоги переговоров по газу с Молдавией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый договор "Газпрома" по поставке газа в Молдавию является взаимовыгодным.

Он обозначил, что переговоры между "Газпромом" и Молдавией были коммерческими, а значит контракт мог быть заключён только на условиях, выгодных для обеих сторон.

"Мы неоднократно говорили, что речь идёт о коммерческих переговорах, разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", — приводит РИА Новости слова Пескова.

В пятницу, 29 октября, "Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения и уточнили в новом договоре условия, которые касаются формулы цены и аудита долга, ведь у Молдавии есть большая задолженность "Газпрому".

С 1 ноября в Молдавию начались поставки газа по новому контракту. Было принято решение, что цена на газ будет оформляться ежеквартально, с учётом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

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