Госдеп заявил о согласовании дополнительных полётов авиаперевозчиков США над РФ

Российские власти одобрили запросы на полёты американских перевозчиков на полёты в воздушном пространстве страны при том, что некоторые грузовые и пассажирские авиакомпании просили о дополнительных рейсах.

По информации Reuters, о согласовании дополнительных полётов сообщил Госдеп США. О том, сколько рейсов было одобрено, в департаменте сообщить отказались.

Ранее крупнейшие американские авиаперевозчики обратилась в Госдепартамент с просьбой принять срочные меры для обеспечения их прав на пролёт над РФ.

Авиакомпании направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором попросили его вмешаться в ситуацию.

Перевозчики предупредили, что в случае бездействия Госдепа они будут вынуждены работать по альтернативным неэффективным маршрутам, что приведет к временным штрафам, техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

В Госдепе подтвердили получение письма и заявили, что продолжает взаимодействовать с российскими властями для обеспечения "расширенных возможностей воздушного сообщения для американских перевозчиков".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.