"Грехи" Трампа перед мигрантами обойдутся США в миллиарды долларов

Из-за жёсткой политики экс-лидера США Дональда Трампа в отношении мигрантов, администрация Байдена несёт убытки. В офисе нынешнего лидера нации подсчитали, что моральный ущерб приезжим обойдётся американскому бюджету в миллиард долларов.

Как пишет The Wall Street Journal, коснётся это тех семей, которые были вынуждены "терпеть" разлуку с близкими из-за политики экс-президента.

Каждый член пострадавшей семьи может рассчитывать на выплату в размере $450 тысяч. Сейчас в администрацию Байдена с исками обратили больше 900 семей мигрантов.

Как пояснили изданию источники в Белом доме, правительство нанесло им "длительную психологическую травму". В частности, речь идёт о мексиканских мигрантах, в семьях которых на территории США остался только один родитель с ребёнком, другой — не смог пересечь границу.

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