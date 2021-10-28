Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности

В Австрии вновь разгорелись споры о миграции и увеличивающемся количестве беженцев. С лета в Австрию снова стало приезжать значительно большее число мигрантов.

Сотни беженцев с Ближнего Востока, Африки и даже из Индии и Бангладеш пересекают австрийские границы каждую неделю. Как раз к национальному празднику, 26 октября, правительство Австрии принимает закон, который поставит кризисное управление в республике, в том числе безопасность границ, на новую основу.

Достаточно выговорить слово "убежище"

Большинство беженцев прибывают в Австрию через австрийско-венгерскую границу. Пограничный переход в Никельсдорфе особенно страдает от нелегальной иммиграции. Люди, почти исключительно мужчины в возрасте 18-35 лет, нелегально пересекают южную и юго-восточную границу Венгрии с Австрией и пересекают страну. Если они не будут ввезены контрабандой в Австрию, венгерские власти направляют пойманных нелегальных иммигрантов непосредственно в Австрию, жалуются жители республики. Как только они пересекут австрийскую границу и будут взяты под стражу австрийскими властями, для них достаточно слова "убежище", чтобы пройти процедуру первоначального допуска.

Поскольку за последние две недели только в федеральной земле Бургенланд было арестовано 55 контрабандистов, контингент на границе, состоящий из основных военнослужащих, был увеличен на 400 человек в июне: это означает, что в настоящее время проводится ещё больше проверок. Опыт показывает, что, по крайней мере, беженцы вообще хотят подать заявление о предоставлении убежища в Австрии, потому что они хотят поехать в Голландию, в Германию, в другие страны Западной Европы.

Всё-таки с начала года по август было подано на 222% больше ходатайств о предоставлении убежища, чем за тот же период 2020 года. В этом году в Австрии ожидается 30 000 нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренних дел республики, воссоединение семей увеличит дальше это число.

Так что перед австрийским правительством всё ещё есть проблемы. Жильё постепенно становится дефицитом, и многие беженцы намереваются до зимы найти убежище в Австрии или Германии. Тем временем Министерство внутренних дел уже приступило к использованию беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за восточной границей, чтобы иметь возможность пресечь контрабанду.

В борьбе с контрабандистами людей сейчас впервые проходят испытания на использование кемкоптов на границе. С высоты 500 метров камера высокого разрешения обнаруживает объекты размером с сотовый телефон — даже ночью. Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность использования трёхметрового Camcopter S-100 для наблюдения за ситуацией с беженцами с воздуха, например, в Бургенланде.

По сообщениям из федеральных земель, существуют проблемы с размещением дополнительного числа беженцев. Нижняя Австрия, например, больше не хочет принимать мигрантов. В Вене также никого не размещают, за исключением особо нуждающихся — несовершеннолетних без сопровождения взрослых и членов семьи.

Губернаторы и федеральное правительство признают, что система не работает в целом, что является проблемой не только для министерства внутренних дел, но также и для федеральных земель.

"Мы переполнились"

"Немедленное замораживание просителей убежища в государственных квартирах" — этим постом в Facebook советник по убежищу в провинции Нижняя Австрия Готфрид Вальдхаусл произвёл сенсацию в Австрии. Министерство внутренних дел об этом ничего не знало и ссылалось на существующие законы. По данным офиса советника провинции Готфрида Вальдхаусла по вопросам убежища, страна не принимает больше просителей убежища с прошлой недели. Хотя 170 государственных жилых помещений ещё не заполнены, более 1000 мигрантов пересекают государственную границу каждую неделю. По его словам, для Нижней Австрии это слишком много людей, границы недостаточно защищены. Он говорит о чрезвычайной ситуации в убежищах: "Это не так плохо, как 2015 и 2016, но мы переполнились". По этой причине он письменно проинформировал Министерство внутренних дел о приостановлении приёма с пятницы.

По словам представителей правительства, кризисы последних лет показали, что Австрии нужен новый закон о безопасности, чтобы лучше справляться с кризисами на федеральном уровне в будущем. Чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам и улучшить сотрудничество и процессы в случае кризиса, правительство Австрии вводит закон о кризисной безопасности. Министр внутренних дел Карл Нехаммер рассказал о правилах игры в случае кризиса — будь то пандемия, отключение электричества, защита границ или гибридные сценарии угроз.

В госпрограмме уже предусмотрено строительство нового антикризисного центра: в четвёртом подвальном помещении МВД строится межведомственный федеральный ситуационный центр. На более чем двух тысячах квадратных метров можно одновременно справляться до трёх кризисов. Федеральный ситуационный центр должен постоянно находиться в режиме ожидания, и должны создаваться ситуационные отчёты о текущей ситуации, например, в области энергетики, безопасности и здоровья.

Вооружённые силы должны играть более сильную, юридически определённую роль в случае кризиса: вооружённые силы должны создавать возможность обеспечения поставок системно значимых товаров, в частности товаров медицинского назначения и медицинской техники. Кроме того, в случае кризиса Федеральные вооружённые силы должны иметь возможность принимать меры по предотвращению кризисов и управлению ими, такие, как защита критически важной инфраструктуры или поддержка оперативных возможностей органов безопасности путем предоставления самодостаточных и устойчивых казарм.

"Благодаря этому закону сейчас создаются возможности, благодаря которым наша армия может помочь ещё быстрее и лучше", — сказала министр обороны Клаудиа Таннер.

Решения проблемы пока не видно

Увеличение количества нелегальной миграции в Австрии — результат международных конфликтов.

Тысячи беженцев, которые провели одну или несколько зим на Балканах, застряли там и теперь пытаются перебраться в Западную Европу. Также важна ситуация в Афганистане. Если мигранты из Афганистана, находившись в Турции или других европейских странах, надеялись, что однажды смогут вернуться, теперь эта надежда умерла, по крайней мере на следующие несколько лет.

Аналогичное развитие можно наблюдать и на уровне ЕС. Воздушный транспорт в Афганистане доставил нескольких тысяч афганцев в Европу. После создания правительства "Талибана"* в Кабуле многие афганцы надеются на улучшение перспектив для лиц, ищущих убежища в Европе.

Вдобавок Белоруссия сознательно позволяет беженцам и мигрантам приезжать в Европу. Более масштабного решения проблемы на уровне ЕС пока не видно. Национальные государства имеют управление миграционным кризисом в своих руках.

Некоторые страны, такие как Польша, пытаются быть более жестокими с нелегальными пересекающими границу и пытаются отпугнуть нелегальных иммигрантов. Польша хочет увеличить количество солдат на границе с Белоруссией примерно до 10 тысяч. Причина тому — увеличившееся количество людей, въезжающих в страну без действительных документов.

Министр обороны Мариуш Блащак написал 25 октября в Twitter, что ещё около 2500 солдат будут поддерживать пограничную охрану в будущем. Польша установила заграждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Планируется строительство постоянного укрепления.

"Талибан"* — террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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