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Захарова потребовала от США и Запада перестать "накачивать" Украину оружием

Мир

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт в Донбассе невозможно решить военными методами, а также призвала некоторые державы прекратить поддерживать милитаризацию Украины.

Захарова потребовала от США и Запада перестать "накачивать" Украину оружием

Как подчеркнула на брифинге Захарова, если украинская сторона выберет силовой подход, будут негативные и неконтролируемые последствия, случится трагедия. По мнению представителя МИД РФ, Запад внушает Украине идею о военном сценарии, с помощью которого власти якобы могут вернуть контроль над территориями Донбасса. Державы передают Киеву военную технику, а также проводят совместные учения.

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, — это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем — как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны", — обратилась к странам Захарова, которую цитирует ТАСС.

Вместе с этим она призвала США, Германию и Францию задействовать своё влияние и убедить Украину урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими способами.

Ранее Захарова указала на тревожную и напряжённую обстановку на неподконтрольных Киеву территориях. Также дипломат не исключила, что ситуация может ухудшиться ещё сильнее.

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Украина в свете последних событий
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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