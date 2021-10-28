Захарова потребовала от США и Запада перестать "накачивать" Украину оружием

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт в Донбассе невозможно решить военными методами, а также призвала некоторые державы прекратить поддерживать милитаризацию Украины.

Как подчеркнула на брифинге Захарова, если украинская сторона выберет силовой подход, будут негативные и неконтролируемые последствия, случится трагедия. По мнению представителя МИД РФ, Запад внушает Украине идею о военном сценарии, с помощью которого власти якобы могут вернуть контроль над территориями Донбасса. Державы передают Киеву военную технику, а также проводят совместные учения.

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, — это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем — как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны", — обратилась к странам Захарова, которую цитирует ТАСС.

Вместе с этим она призвала США, Германию и Францию задействовать своё влияние и убедить Украину урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими способами.

Ранее Захарова указала на тревожную и напряжённую обстановку на неподконтрольных Киеву территориях. Также дипломат не исключила, что ситуация может ухудшиться ещё сильнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.