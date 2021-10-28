Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт в Донбассе невозможно решить военными методами, а также призвала некоторые державы прекратить поддерживать милитаризацию Украины.
Как подчеркнула на брифинге Захарова, если украинская сторона выберет силовой подход, будут негативные и неконтролируемые последствия, случится трагедия. По мнению представителя МИД РФ, Запад внушает Украине идею о военном сценарии, с помощью которого власти якобы могут вернуть контроль над территориями Донбасса. Державы передают Киеву военную технику, а также проводят совместные учения.
"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, — это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем — как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны", — обратилась к странам Захарова, которую цитирует ТАСС.
Вместе с этим она призвала США, Германию и Францию задействовать своё влияние и убедить Украину урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими способами.
Ранее Захарова указала на тревожную и напряжённую обстановку на неподконтрольных Киеву территориях. Также дипломат не исключила, что ситуация может ухудшиться ещё сильнее.
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