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Украина "настойчиво" предложила РФ досрочно продлить контракт на транзит газа

Мир

Киев предлагает РФ продлить контракт на транзит газа до окончания срока его действия, заявил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина "настойчиво" предложила РФ досрочно продлить контракт на транзит газа

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — цитирует заявление главы компании РИА Новости.

Макогон заявил о готовности Киева подписать контракт на срок до 15 лет, предусматривающий ежегодный транзит не менее 45 млрд кубометров газа.

По словам гендиректора компании, ответа на это предложение от РФ ещё не поступило.

Макогон напомнил об опубликованном летом 2021 года совместном заявлении ФРГ и США, в котором условием для работы "Северного потока-2" названо сохранение транзита российского газа через Украину после 2024 года. По мнению главы ОГТСУ, это лишь декларация, которая не подкреплена реальными механизмами.

Действующий пятилетний транзитный контракт заключён РФ и Украиной на срок до конца 2024 года.

Ранее в "Газпроме" заявляли о готовности продолжать транзит газа через Украину и после окончания действующего контракта, если это будет экономически целесообразно.

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Украина в свете последних событий
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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