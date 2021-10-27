Киев, который еще недавно рукоплескал по поводу удовлетворения судом исков олигарха Ахметова по ограничению закупок энергии из России и Белоруссии путём запретов на проведение аукционов, оказывается, в последнее время напряжённо думал, как их обойти.
И придумал. Уже сегодня аукционы будут проведены, и Украина станет покупать электричество у "врагов-соседей".
Об этом сообщает ТГ-канал MIRBY.
"Придумка" на деле оказалась элементарно проста:
Чем, собственно, "Укрэнерго" и воспользовался.
Сообщается, что предлагаемые мощности импорта из России и Белоруссии на ноябрь будут самыми большими среди остальных возможных стран-поставщиков — 2200 МВт и 900 МВт.
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