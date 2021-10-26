Кулеба: Украина, Польша и Литва - ось безопасности на восточном фланге НАТО

Украина, Польша и Литва образуют ось безопасности на восточном фланге НАТО, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Люблинский треугольник — это важный региональный альянс Украины… Он создаёт ось безопасности на восточном фланге НАТО и альтернативу "русскому миру"", — написал министр в Twitter, отвечая на вопрос о взаимодействии с Литвой и Польшей.

Напомним, Люблинский треугольник — формат политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, декларацию о создании которого главы МИД трёх стран подписали в июле прошлого года в польском Люблине.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о 100%-ной технической готовности страны к членству в НАТО. При этом советник отметил, что в составе альянса Украина будет четвёртой по военной мощи страной.

"Что необходимо понимать: мы в НАТО идём не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу. Мы — четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", — подчеркнул Арестович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.