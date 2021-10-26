Германия должна рассмотреть вопрос о введении санкций против России за использование газа в качестве оружия против Европы.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил старший советник Госдепа США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштайн.
"Я думаю, что мы приближаемся к этой линии, — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, использует ли Россия энергию в качестве оружия против Европы и должна ли Германия ответить введением санкций. — Если у России действительно есть газ, который нужно поставлять, и она решит не делать этого, если Европа не удовлетворит ее требования, то надо заставить отказаться от использования газа в качестве оружия".
Хохштайн призвал Германию обратить внимание на энергетическую ситуацию в отношении России, а также обвинил Москву в политизации газопровода Nord Stream 2.
"Соединённые Штаты не изменили мнение, что это газопровод, который никогда не должен был быть построен, потому что он был не коммерческим, а политическим", — сказал он.
Напомним, газопровод "Северный поток-2", состоящий из двух труб общей мощностью 55 млрд кубометров в год, был завершён 10 сентября. По нему газ из России пойдёт в Германию через Балтийское море.
Сейчас идёт процесс его сертификации.
Кстати, ранее Хохштайн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу, потому что в США вышли из строя сразу два терминала по производству СПГ.
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