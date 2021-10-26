В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России

Внезапно вышли из строя два терминала по производству СПГ в Соединённых Штатах. Мощности, которые были временно выведены из эксплуатации, составляют почти четверть от общего объёма производства сжиженного газа.

Об этом сегодня сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

"В то время как Европа и Азия конкурируют за спотовые поставки СПГ, Соединённые Штаты могут временно потерять мощности двух терминалов по производству сжиженного природного газа. Поломка, вероятно, произошла из-за загрязнения газа. Поставщики проинформировали покупателей о сокращении поставок как минимум до начала ноября", — пишет издание.

Агентство считает, что перебои с поставками СПГ станут серьёзной проблемой, поскольку Европа и Азия пытаются максимизировать закупки, чтобы пополнить низкие запасы топлива на зиму.

По данным компании "RonH Energy":

24 октября во всех терминалах сжиженного природного газа было 309 миллионов кубометров газа.

Общая мощность "Свободного порта СПГ" и третьей нитки "Сабинского перевала" в общей сложности составляет 76 миллионов кубометров в сутки.

Таким образом, текущий экспорт американского СПГ может снизиться до 24,5%.

Россия обязана "впрячься" и "помочь"

В связи с форс-мажором, советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сразу нашёл, на кого можно переложить "груз ответственности". Он заявил, что Россия может и должна поставлять в Европу больше газа по существующим трубопроводам.

"В этом нет никаких сомнений, и Международное энергетическое агентство подтвердило, что единственным поставщиком, который может повлиять на энергетическую безопасность Европы зимой, является Россия, — сказал Амос Хохштейн. — Она (Россия) может увеличить добычу и сделать это быстро, а также поставлять газ по существующим трубопроводам без запуска нового газопровода "Северный поток-2".