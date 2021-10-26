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В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России

Мир

Внезапно вышли из строя два терминала по производству СПГ в Соединённых Штатах. Мощности, которые были временно выведены из эксплуатации, составляют почти четверть от общего объёма производства сжиженного газа.

В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России

Об этом сегодня сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

"В то время как Европа и Азия конкурируют за спотовые поставки СПГ, Соединённые Штаты могут временно потерять мощности двух терминалов по производству сжиженного природного газа. Поломка, вероятно, произошла из-за загрязнения газа. Поставщики проинформировали покупателей о сокращении поставок как минимум до начала ноября", — пишет издание.

Агентство считает, что перебои с поставками СПГ станут серьёзной проблемой, поскольку Европа и Азия пытаются максимизировать закупки, чтобы пополнить низкие запасы топлива на зиму.

По данным компании "RonH Energy":

  • 24 октября во всех терминалах сжиженного природного газа было 309 миллионов кубометров газа.
  • Общая мощность "Свободного порта СПГ" и третьей нитки "Сабинского перевала" в общей сложности составляет 76 миллионов кубометров в сутки.
  • Таким образом, текущий экспорт американского СПГ может снизиться до 24,5%.

Россия обязана "впрячься" и "помочь"

В связи с форс-мажором, советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сразу нашёл, на кого можно переложить "груз ответственности". Он заявил, что Россия может и должна поставлять в Европу больше газа по существующим трубопроводам.

"В этом нет никаких сомнений, и Международное энергетическое агентство подтвердило, что единственным поставщиком, который может повлиять на энергетическую безопасность Европы зимой, является Россия, — сказал Амос Хохштейн. — Она (Россия) может увеличить добычу и сделать это быстро, а также поставлять газ по существующим трубопроводам без запуска нового газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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