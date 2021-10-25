В МИД РФ не исключили, что Великобритания поставляет ракеты на Украину

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия в условиях обострения отношений c Соединённым Королевством допускает наличие поставок ракетного вооружения из Великобритании на Украину.

По его словам, Россия не может исключать такой вероятности в условиях, когда Великобритания хотела бы "насолить" РФ.

"Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее газета "Таймс" сообщала о переговорах между Великобританией и Украиной по поводу поставок в Незалежную ракет "Бримстоун", которые могут быть установлены на украинские корабли.

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