Правительство Великобритании исключило Украину из списка получателей официальной "помощи в целях развития" (Development Assistance — ODA).
Об этом сообщила пресс-служба Палаты Общин.
Согласно распространённого сообщения, МИД Соединенного Королевства лишил Киев возможности на получение этой поддержки в 2022 году. Из списка участников программы помощи Украина был снята вместе с Камеруном, ЦАР и Эритреей. В списке программы ОДА остались 42 страны.
"Впервые с 2013 года Великобритания не выполнит поставленной ООН задачи, которая заключается в направлении 0,7% от валового национального дохода на помощь другим странам. Из-за последствий глобальной пандемии 2021 года британское правительство в качестве временной меры выделит на эти цели только 0,5% национального дохода", — говорится в документе.
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