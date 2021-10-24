В Германии нашли способ противостоять России из-за ситуации с газом

Журналист Кристоф Хервартц опубликовал в немецкой газете Handelsblatt статью, в которой предложил способ, как Евросоюзу "противостоять" России в условиях высоких цен на газ в Европе.

Он считает, что страны Европейского союза должны покупать российский газ вместе, а не по отдельности.

По словам журналиста, государства ЕС могут объединиться для совместной покупки газа, чтобы противостоять монополизму России на рынке газа.

Хервартц отметил, что министры энергетики стран Евросоюза обсудят эту инициативу на следующей неделе

Также аналитик Handelsblatt убеждён, что Европе нужно активнее использовать энергию воды, солнца и ветра чтобы стать более независимой от РФ.

Эксперты сходятся во мнении, что подорожание газа на европейском энергетическом рынке связано с низкой заполненностью газовых хранилищ в странах ЕС. Кроме того, топливные компании столкнулись с ограниченным предложением от поставщиков и высоким спросом на сниженный природный газ в Азии.

Ещё в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, однако 6 октября цены на газ достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем стоимость стала резко падать.

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