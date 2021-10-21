Лукашенко объяснил, почему до сих пор не вакцинировался: Нечем пока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит личный мониторинг системы здравоохранения страны.

Он посещает клиники Минской области, особенно пристально вникает в лечение онкобольных и пациентов с COVID.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Несмотря на то, что сам Лукашенко не болел коронавирусом и не вакцинирован, он во время визитов в больницы посещал красные зоны:

Кстати, когда его спросили, почему он не принял предложение Владимира Путина и не поставил себе Спутник V и собирается ли вообще вакцинироваться, Александр Лукашенко ответил, что привиться готов "хоть сейчас", но пока нечем: