Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит личный мониторинг системы здравоохранения страны.
Он посещает клиники Минской области, особенно пристально вникает в лечение онкобольных и пациентов с COVID.
Об этом сообщает президентская пресс-служба.
Несмотря на то, что сам Лукашенко не болел коронавирусом и не вакцинирован, он во время визитов в больницы посещал красные зоны:
Кстати, когда его спросили, почему он не принял предложение Владимира Путина и не поставил себе Спутник V и собирается ли вообще вакцинироваться, Александр Лукашенко ответил, что привиться готов "хоть сейчас", но пока нечем:
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