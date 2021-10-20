С 21 ноября украинские банки не смогут принимать российские рубли для пополнения или открытия депозито физических лиц. Соответствующее постановление было выпущено Национальным банком Украины (НБУ) 8 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".
В Нацбанке отметили, что тем самым приводят свои постановления в соответствие с законодательством, по которому
"запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта".
Это не первое ограничение по обращению российского рубля на Украине. В 2017 году НБУ запретил использование на территории Украины банкнот Центробанка России с изображением объектов территорий, "окуппированных Россией".
Таким образом, на территории Украины не принимают новые 200-рублёвые банкноты с изображением Севастополя.
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