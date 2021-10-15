Политолог: недооценённый рубль играет на руку России

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что на фоне роста цен на газ и нефть рубль может ещё сильнее укрепиться, однако текущий курс российской валюты выгоден для экономики.

Ищенко считает, что рубль недооценен, но это играет только на руку России.

"Это обеспечивает поддержку российских экспортеров, а это не в последнюю очередь, кстати, поддержка импортозамещения. Потому что для того, чтобы что-то производить, надо куда-то продавать", — сказал эксперт в беседе с ФАН.

По словам политолога, отечественный рынок тесен для российских компаний-гигантов, поэтому их товары должны быть конкурентными на мировом рынке, и в этом случае недооцененный рубль является для экспортёров достаточно серьёзной поддержкой, отметил Ищенко.

Обычным россиянам это не так страшно, как украинцам или белорусам, добавил политолог. На внутреннем рынке производится большая часть продуктов первой необходимости, и они не росли в цене так быстро, как падал рубль.

Ранее во время торгов на Московской бирже курс доллара упал до годового минимума, преодолев отметку в 71,55 рубля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.