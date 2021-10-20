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НАТО остаётся открытым для диалога с Россией, заявил Столтенберг

Мир

НАТО намерено продолжать диалог с Москвой и готово провести заседание Совета Россия — НАТО. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО остаётся открытым для диалога с Россией, заявил Столтенберг

Он также отметил, что готовность блока к сотрудничеству существует, несмотря на решение российских властей приостановить работу дипмиссий Североатлантического альянса.

"Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остаётся последовательной, и мы остаёмся открытыми для диалога", — цитирует Столтенберга ТАСС.

Несколько недель назад генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке нескольких дипломатов постоянного представительства Российской Федерации при организации. В ответ Россия заявила, что приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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