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Автор Ирина Гусакова

Почему НАТО пошло на разрыв отношений с Россией

Мир

Несколько недель назад генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке нескольких дипломатов постоянного представительства Российской Федерации при Организации. В ответ Россия заявила, что приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября, об этом заявил вчера на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Насколько разрушителен для стран фактический разрыв отношений?

НАТО

Единственное оправдание, которое НАТО могло придумать для этого, — это традиционная риторика предполагаемой "злонамеренной деятельности" России в государствах-членах НАТО. Как это обычно бывает, никаких доказательств или иллюстраций такой деятельности представлено не было. Похоже, что руководство НАТО последовательно пытается разрушить все, что Москва и Брюссель построили для укрепления архитектуры европейской безопасности в течение последних двух десятилетий.

Напомним, что 28 мая 2002 года был создан Совет Россия-НАТО (СРН). Это было знаменательным событием, о чем свидетельствует тот факт, что президенты и главы правительств всех государств-членов НАТО, а также президент Российской Федерации собрались в Риме, чтобы подписать Декларацию "Отношения Россия-НАТО: новое качество" на официальной церемонии.

Присутствующие на этом памятном мероприятии единодушно приветствовали новый механизм, а президент США Джордж Буш подчеркнул, что если Россия останется позади, Альянс не сможет решить проблемы, стоящие перед миром в новом столетии. Жан Кретьен, премьер-министр Канады, отметил, что НАТО "открывает новую главу в укреплении наших связей с Россией". В заключение он сказал: "Настало время, чтобы Россия подключилась к этому процессу".

Какие были ожидания от союза России с НАТО

Со своей стороны президент Владимир Путин заявил, что Россия ожидает, что "Римская декларация станет разумным решением для работы в духе сотрудничества и конструктивности, а не простым заявлением о намерениях". Далее он сказал, что у России и НАТО сложная история, однако они добились реального прогресса, сместив парадигму "от противостояния к диалогу, от конфронтации к сотрудничеству".

Римская декларация, по мнению Путина, была лишь началом усилий по достижению принципиально иных отношений. Старые лозунги холодной войны нуждались в пересмотре с учетом меняющихся обстоятельств на заре нового тысячелетия. В первую очередь это было связано с проблемами безопасности. К тому времени адекватные политики на Западе осознали, что Россия — вовсе не угроза для мировой безопасности.

флаги США, НАТО, ЕС и России
 

На первый план вышли такие глобальные вызовы, как

  • терроризм,
  • нелегальная миграция,
  • региональные кризисы.

После встречи с генсеком НАТО Джорджем Робертсоном в 2002 году президент Владимир Путин предложил свое видение отношений России с НАТО:

"Если наши отношения с НАТО будут развиваться так же позитивно, как это происходит на данный момент, если НАТО будет трансформироваться... если наше сотрудничество будет соответствовать национальным интересам Российской Федерации... то сотрудничество с НАТО будет расширяться, видоизменяться и будет более полноформатным".

Почему НАТО пошло на разрыв отношений с Россией

Но старые стереотипы настолько глубоко укоренились в умах некоторых западных стратегов, что они до сих пор считают, что Россия является главным и незаменимым фактором, укрепляющим "западную солидарность". В противном случае как можно объяснить тот факт, что руководство НАТО решило заморозить все контакты с Россией вопреки тому, что предусмотрено в Римской декларации? Но подход НАТО — это выслать как можно больше российских дипломатов из Брюсселя.

О цели всего этого догадаться нетрудно. НАТО активно готовится к своему следующему саммиту, который должен состояться в 2022 году в Мадриде. На этом саммите НАТО планирует утвердить новую стратегию Альянса, чтобы сделать его "еще сильнее". Это будет непростая задача после противоречивого ухода Альянса из Афганистана, поэтому он предпринимает шаги по переключению внимания и поиску противника, присутствие которого оправдало бы дальнейшее существование организации, а также очередное увеличение военных бюджетов. Поэтому так важно вернуть НАТО к своей прежней риторике о подходе к России как к угрозе.

Остается только гадать, насколько близоруким и опасным был такой шаг со стороны НАТО.

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