Зеленский назвал бессмысленными вопросы о вступлении Украины в ЕС

Вопросы о вступлении Украины в Евросоюз нет смысла задавать его руководству, поскольку ответы на них зависят не только от Брюсселя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ", — цитирует заявление главы государства РБК.

По мнению Зеленского, в случае, если бы решение о вступлении Украины в Евросоюз зависело лишь от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, страна уже была бы членом союза. Однако для этого требуется согласие всех входящих в ЕС стран.

"27 стран должны сказать: да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это", — сказал президент.

По его словам, на данный момент декларации о готовности проголосовать за вступление Украины в Евросоюз подписали лишь четыре из 27 стран.

В настоящее время Украина обсуждает возможность подписания аналогичных деклараций с другими странами-членами ЕС.

"Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС", — заявил Зеленский.

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