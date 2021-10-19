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Зеленский назвал бессмысленными вопросы о вступлении Украины в ЕС

Мир

Вопросы о вступлении Украины в Евросоюз нет смысла задавать его руководству, поскольку ответы на них зависят не только от Брюсселя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал бессмысленными вопросы о вступлении Украины в ЕС

"Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ", — цитирует заявление главы государства РБК.

По мнению Зеленского, в случае, если бы решение о вступлении Украины в Евросоюз зависело лишь от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, страна уже была бы членом союза. Однако для этого требуется согласие всех входящих в ЕС стран.

"27 стран должны сказать: да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это", — сказал президент.

По его словам, на данный момент декларации о готовности проголосовать за вступление Украины в Евросоюз подписали лишь четыре из 27 стран.

В настоящее время Украина обсуждает возможность подписания аналогичных деклараций с другими странами-членами ЕС.

"Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС", — заявил Зеленский.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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