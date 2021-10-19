Украина в ближайшее время будет исключена руководством Евросоюза из списка "безопасных стран". Такое решение принято в Брюсселе из-за резкого всплеска заражений COVID-19 в стране.
Это означает, что "свободный въезд" в ЕС с территории Незалежной закроется. Теперь для пересечения границ украинцам нужно будет выполнять ряд условий.
Об этом в Twitter сообщил Рикард Йозвяк, журналист из Брюсселя.
К слову, напомним, безвизовое пересечение границ ЕС гражданами Украины уже давно "напрягает" руководство ряда европейских стран. Об этом подробнее — в материале Pravda.Ru:
Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС
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