Евросоюз закроет границы для украинцев

Украина в ближайшее время будет исключена руководством Евросоюза из списка "безопасных стран". Такое решение принято в Брюсселе из-за резкого всплеска заражений COVID-19 в стране.

Это означает, что "свободный въезд" в ЕС с территории Незалежной закроется. Теперь для пересечения границ украинцам нужно будет выполнять ряд условий.

Об этом в Twitter сообщил Рикард Йозвяк, журналист из Брюсселя.

К слову, напомним, безвизовое пересечение границ ЕС гражданами Украины уже давно "напрягает" руководство ряда европейских стран. Об этом подробнее — в материале Pravda.Ru:

Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС