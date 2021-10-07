Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС

Незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища из некоторых западнобалканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о приостановлении безвизового режима с ЕС.

Об этом сегодня со ссылкой на "внутренний документ ЕС, датированный 27 сентября", сообщает немецкое издание EUobserver.

Разговоры о прекращении безвизового режима въезда на территорию Евросоюза, для стран — не членов блока, как отмечает издание, усилились перед началом турне главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам, после чего должны пройти два саммита: по Балканам и Украине, претендующим на вступление в Евросоюз.

Нежелание видеть у себя в гостях соседей по Европе растёт во Франции, Германии и Италии.

Напомним,

гражданам Черногории, Сербии и Северной Македонии разрешено путешествовать в ЕС без визы на срок до 90 дней с декабря 2009 года;

в 2010 году аналогичное послабление получили Албания, Босния и Герцеговина;

Молдова — в 2014 году;

Грузия и Украина — в 2017-ом.

Безвизовый режим рассматривается Европейской комиссией как "значительное достижение" в отношениях между ЕС и Западными Балканами и бывшими советскими республиками в рамках политики "Восточного партнерства".

Нам не жалко, но…

В последнее время в ЕС зарегистрированы:

всплеск "несанкционированных правонарушений по месту жительства" в Албании, Молдове и Украине;

51-процентное увеличение числа просьб о предоставлении убежища за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

отмечается увеличение случаев торговли людьми, "действующих через соседние страны".

"В случае незначительного или полного отсутствия улучшений со стороны третьих стран Европейская комиссия должна запустить механизм приостановления безвиза для внеблоковых стран", — говорится в документе.

Первые кандидаты "на вылет" из европейского безвиза — Грузия, Украина и Молдавия.

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