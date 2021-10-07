Незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища из некоторых западнобалканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о приостановлении безвизового режима с ЕС.
Об этом сегодня со ссылкой на "внутренний документ ЕС, датированный 27 сентября", сообщает немецкое издание EUobserver.
Разговоры о прекращении безвизового режима въезда на территорию Евросоюза, для стран — не членов блока, как отмечает издание, усилились перед началом турне главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам, после чего должны пройти два саммита: по Балканам и Украине, претендующим на вступление в Евросоюз.
Нежелание видеть у себя в гостях соседей по Европе растёт во Франции, Германии и Италии.
Напомним,
Безвизовый режим рассматривается Европейской комиссией как "значительное достижение" в отношениях между ЕС и Западными Балканами и бывшими советскими республиками в рамках политики "Восточного партнерства".
В последнее время в ЕС зарегистрированы:
"В случае незначительного или полного отсутствия улучшений со стороны третьих стран Европейская комиссия должна запустить механизм приостановления безвиза для внеблоковых стран", — говорится в документе.
Первые кандидаты "на вылет" из европейского безвиза — Грузия, Украина и Молдавия.
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