Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем на границе РФ

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент с эсминцем Chafee, который попытался вторгнуться на территорию России в Японском море.

В Пентагоне попросили обратиться в Военно-морской флот США за разъяснением ситуации, сообщает РИА Новости.

Ранее эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США близко подошёл к российским территориальным водам и попытался нарушить государственную границу. Российский корабль "Адмирал Трибуц" вытеснил нарушителя. Chafee изменил направление, когда до столкновения оставалось менее 60 метров.



