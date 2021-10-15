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Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем на границе РФ

Мир

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент с эсминцем Chafee, который попытался вторгнуться на территорию России в Японском море.

В Пентагоне попросили обратиться в Военно-морской флот США за разъяснением ситуации, сообщает РИА Новости.

Ранее эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США близко подошёл к российским территориальным водам и попытался нарушить государственную границу. Российский корабль "Адмирал Трибуц" вытеснил нарушителя. Chafee изменил направление, когда до столкновения оставалось менее 60 метров.


 

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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