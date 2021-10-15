В Госдуме оценили заявление о "неизбежной капитуляции" Украины перед Россией

России и Украине предстоит объединение, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что капитуляция Киева перед Москвой неизбежна "экономически и энергетически".

"Что такое капитуляция? Я не очень хорошо понимаю слово "капитуляция". Я считаю, что исторически, вопреки западным дирижёрам, объединение Украины и России всё равно произойдёт. Я в этом не сомневаюсь. Потому что народы едины, интересы одни, братские народы", — сказал депутат.

Он также выразил уверенность в том, что Россия не намерена использовать вопрос поставок энергоресурсов для давления на Киев в том числе в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, которое, по словам Чепы, является внутренним делом Украины.

"Я считаю, что, наверное, никто не ставит перед собой целью использовать экономические вопросы поставки энергоресурсов в Украину с решением этой внутриполитической задачи", — заявил депутат.

Ранее депутат Верховной рады Украины Олег Волошин заявил о неизбежности капитуляции Киева перед Москвой в случае его отказа от конструктивного подхода в переговорах в том числе об урегулировании ситуации в Донбассе. Парламентарий предположил, что Москва может обречь Украину на холодную зиму, если та будет "артачиться".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.