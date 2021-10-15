ЕС осудил проведение РФ переписи населения и военного призыва в Крыму

В Евросоюзе осудили Россию за перепись населения и военный призыв в Крыму.

"Евросоюз осуждает решение РФ провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало ещё одной призывной кампании с 1 октября", — цитирует ТАСС заявление внешнеполитической службы ЕС.

В ЕС заявили о намерении продолжать добиваться "прекращения оккупации Крыма", а также о поддержке санкционной политики на основании непризнания воссоединения полуострова с РФ.

Ранее МИД Украины назвал недружественным шагом в отношении страны проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе.

В министерстве заявили о нацеленности этих действий РФ против госсуверенитета и территориальной целостности Украины. МИД подчеркнул, что Украина оставляет за собой право на ответные меры.

Украина призвала международное сообщество осудить перепись населения в Крыму и не использовать её результаты.

Напомним, Всероссийская перепись населения началась в РФ 15 октября. В большинстве регионов её планируется завершить 14 ноября, а в отдалённых и труднодоступных территориях — к 20 декабря 2021 года.

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