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Президент Латвии получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус

Мир

Положительным оказался результат экспресс-теста на COVID-19 президента Латвии Эгилса Левитса.

Президент Латвии получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус

Как сообщает Delfy со ссылкой на пресс-службу президента, Левитс  сделал экспресс-тест на коронавирус накануне после возвращения из Швеции. Результат оказался положительным.

В четверг, 14 октября, президент планирует сдать ПЦР-тест.

Сообщается, что в связи с получением положительного результата экспресс-теста отменили встречу Левитса с новым эстонским президентом Аларом Карисом. Однако его визит в Латвию не отменили. С Карисом встретится глава Сейма Инара Мурниеце.

Президент Латвии вакцинировался от коронавируса. В сообщении говорится, что Левитс привился вакциной Astra Zeneca весной 2021 года.

Согласно данным латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний, за предыдущие сутки в республике выявили 2236 заразившихся коронавирусом, зафиксировано 17 случаев летального исхода заболевания.

С начала пандемии в Латвии зарегистрировали 175890 случаев COVID-19. Умерли 2836 заболевших.

На 13 октября в больницах республики находились 899 пациентов с коронавирусом, 12% из них – в тяжёлом состоянии.

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