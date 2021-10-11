Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 организовали в общественных местах Москвы

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию запустили в МФЦ и общественных местах Москвы, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска", — цитирует заявление чиновницы РИА Новости.

По словам Раковой, сейчас в столице бесплатное экспресс-тестирование можно пройти в десяти МФЦ и ещё в десятке общественных мест, в том числе в некоторых ТЦ.

Желающим сделать тест нужно иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Заммэра отметила, что у тех, чей результат экспресс-теста на COVID-19 будет положительным, сразу бесплатно возьмут мазок на ПЦР. Они будут должны подписать согласие на нахождение дома до получения результатов ПЦР, которые пришлют по СМС и отобразятся в электронной медкарте.

По словам Анастасии Раковой, экспресс-тесты совпадают с результатами ПЦР в 85% случаев. Доля ложноположительных результатов составляет 2%.

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