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Провал Саакашвили маскируют инфошумом

Мир » Бывший СССР » Грузия

Вокруг арестованного в Грузии Михаила Саакашвили разворачивается очередной спектакль.

Провал Саакашвили маскируют инфошумом

На этот раз драматически заламывают руки сторонники экс-президента, нервно сообщая о якобы полученной информации, согласно которой "Мишико" вот — вот убьют по "личному приказу Путина".

Понятно, что заявление само по себе абсурдное и иной реакции, кроме как та, которую выдала российская телеведущая Ольга Скабеева не заслуживает.

Но всё же. Зачем-то Тако Чарквиани его сделала. Зачем?

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, они (партия "Закон и справедливость") "не знают, что им делать, поэтому и будут говорить всякий бред".

— Какая выгода была Саакашвили ехать в Грузию? Он же знал, что его там посадят…

— Никто не знает, что у него в голове. Возможно, он ожидал, что народ поднимется и свергнет правительство "Грузинской мечты", как только его увидит. Выиграть выборы или, по крайней мере, снизить процент, который получила "Грузинская мечта" тоже не получилось. Немножко, может быть, в небольшой степени мобилизовали своих сторонников на выборах. Всё. Теперь он сидит и будет сидеть, как утверждают грузинские власти, долго.

К слову, сторонники Саакашвили "стараются" и активно создают инфошум не только в Грузии. К примеру, на Украине вдруг всплыла любовная линия:

О романе Саакашвили с украинским политиком высказалась законная жена

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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