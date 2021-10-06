Энергетический кризис в странах Европы произошёл в том числе из-за ошибок Европейской комиссии. Таким мнением поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В среду, шестого октября, на саммите Евросоюз-Западные Балканы премьер-министр Орбан заявил, что ошибки членов Европейской комиссии пополнили другие причины, по которым в европейских странах началась катастрофичная ситуация с ресурсами.
"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии", — подчеркнул Орбан, слова которого привели ТАСС.
Также премьер-министр отметил, что Европе необходимо изменить "зелёные" нормы, в противном случае пострадают все страны.
Ранее пять стран Европейского союза потребовали расследовать рост цен на газ. Кроме того, державы предложили сформировать единый подход к хранению ресурса для стабилизации его стоимости. Призыв озвучили такие государства, как:
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