Премьер-министр Венгрии призвал Евросоюз изменить "зелёные" нормы

Энергетический кризис в странах Европы произошёл в том числе из-за ошибок Европейской комиссии. Таким мнением поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В среду, шестого октября, на саммите Евросоюз-Западные Балканы премьер-министр Орбан заявил, что ошибки членов Европейской комиссии пополнили другие причины, по которым в европейских странах началась катастрофичная ситуация с ресурсами.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии", — подчеркнул Орбан, слова которого привели ТАСС.

Также премьер-министр отметил, что Европе необходимо изменить "зелёные" нормы, в противном случае пострадают все страны.

Ранее пять стран Европейского союза потребовали расследовать рост цен на газ. Кроме того, державы предложили сформировать единый подход к хранению ресурса для стабилизации его стоимости. Призыв озвучили такие государства, как:

Франция;

Греция;

Румыния;

Испания;

Чехия.

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