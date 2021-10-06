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Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"

Политика

Руководители Федерального сетевого агентства Германии пригрозили разбирательством компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2". Они требуют немедленно предоставить документы, подтверждающие соответствие газопровода стандартам Евросоюза.

Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"

При этом в Германии уже есть все условия для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию. Однако его запустят только после того, как Nord Stream 2 AG подготовит все доказательства о соблюдении предписаний во время работы первой ветки трубопровода, передаёт РИА Новости. В дальнейшем за деятельностью оператора будут внимательно следить проверяющие.

"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регуляторных требований не будут сняты", — отметил представитель ведомства.

Добавим, единственным акционером оператора Nord Stream 2 AG сегодня является российская компания "Газпром".

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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