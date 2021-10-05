Антибелорусская истерия в укроСМИ достигла апогея: готовится война с Минском

ВСУ совместно с НАТО "прорепетировали" атаку на Белоруссию. Действо, о котором сообщили все СМИ Украины, состоялось во время учений "Объединённые усилия — 2021".

Как отмечает военкор Юрий Котёнок, в настоящее время "антибелорусская истерия затмила российскую".

О этом он подробно рассказал в своем ТГ-канале:

t.me/voenkorKotenok

Военкор напомнил, что точно такие же рассуждения звучали летом 2008-го в Грузии, аккурат перед пятидневной войной.

"Тогда тоже Вашингтон "гарантировал" Тбилиси невмешательство Москвы. Чем это закончилось для Грузии, мы все знаем".