ВСУ совместно с НАТО "прорепетировали" атаку на Белоруссию. Действо, о котором сообщили все СМИ Украины, состоялось во время учений "Объединённые усилия — 2021".
Как отмечает военкор Юрий Котёнок, в настоящее время "антибелорусская истерия затмила российскую".
О этом он подробно рассказал в своем ТГ-канале:
Военкор напомнил, что точно такие же рассуждения звучали летом 2008-го в Грузии, аккурат перед пятидневной войной.
"Тогда тоже Вашингтон "гарантировал" Тбилиси невмешательство Москвы. Чем это закончилось для Грузии, мы все знаем".
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