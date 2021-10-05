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Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём

Мир » Бывший СССР

Тбилиси не намерен передавать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Киеву, несмотря на обещание украинского лидера Владимира Зеленского попытаться вернуть его обратно на том лишь основании, что у Саакашвили украинский паспорт.

Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём

Такова позиция правительства Грузии. Её озвучила вице-премьер Теа Цулукиани.

"У нас нет желания переводить Саакашвили в Украину, чтобы он отбывал там свой тюремный срок”, — заявила министр на брифинге, состоявшемся после заседания правительства, отметив, что экс-президенту было предъявлено обвинение, он был признан виновным и приговорён в Грузии.

Слова Цулукиани прозвучали после того, как Зеленский заявил, что лично будет работать над возвращением Саакашвили, потому что он "бьётся за любого украинца".

"Как президент Украины, я постоянно занимаюсь возвращением граждан Украины в страну, задействуя для этого различные возможности, которыми я обладаю, — сказал в понедельник Зеленский. — Саакашвили — гражданин Украины, так что это относится и к нему”.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в квартире в Тбилиси после его возвращения в Грузию. На родине его обвинили в незаконном пересечении границы страны и посадили в тюрьму.

Бывший президент покинул родину в 2013 году, и с тех пор против него было возбуждено несколько уголовных дел за злоупотребление властью. Он был заочно приговорен к девяти годам тюремного заключения. По словам самого политика, обвинения против него политически мотивированы.

  • Саакашвили был президентом Грузии в течение девяти лет с 2004 по 2013 год, прежде чем переехать в США вскоре после ухода с поста из-за опасений судебного преследования.

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Арест Саакашвили. Время покажет. Выпуск от 04.10.2021
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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