Первая партия гуманитарной помощи прибыла из Китая в Кабул ночью в среду, 29 сентября.
Как сообщает Khaama Press, груз был передан исполняющему обязанности министра по делам беженцев и репатриантов Халилу-уру Рахаману Хаккани.
"Помощь будет оказываться нуждающимся в ней людям в Афганистане через министерство по делам беженцев и репатриантов. Вынужденные переселенцы по мере приближения зимнего сезона получат одеяла и тёплую одежду", — сказал журналисту издания Хаккани.
Напомним, ранее Китай пообещал предоставить народу Афганистана "безусловную" гумпомощь в размере $1,5 млн и миллион доз вакцины против коронавируса.
Посол Китая в Кабуле Ван Юй на встрече с Халил-ур Рахманом Хаккани заявил, что его страна будет поставлять гуманитарную помощь афганскому народу до наступления зимнего сезона.
На текущий момент население страны остро нуждается не только в деньгах — там не работают банки, но и в еде, и предметах первой необходимости.
К слову, в среду вице-премьер нового афганского правительства Абдул Салам Ханафи в очередной раз призвал США "освободить активы Афганистана, потому что деньги принадлежат народу Афганистана, а не какому-либо правительству".
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